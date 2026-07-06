L’era crypto di Banca Sella Adesso punta sulla stablecoin

Banca Sella ha ottenuto l’autorizzazione a offrire servizi di cripto-attività, diventando la prima banca in Italia a farlo. Ha completato l’iter di notifica alla Banca d’Italia in conformità con il regolamento europeo MiCA, che permette la custodia e il trasferimento di asset digitali. La banca ora punta anche sulle stablecoin, strumenti di criptovaluta ancorati a valute tradizionali. La notifica rilascia a Banca Sella la possibilità di operare nel settore delle criptovalute in Italia.

BANCA SELLA è la prima banca in Italia a poter avviare servizi di cripto-attività, relativi in particolare a custodia e trasferimento di asset digitali in quanto ha completato l’iter di notifica a Banca d’Italia previsto dal regolamento europeo MiCA ("Markets in Crypto-Assets Regulation"). L’ammissione tra i prestatori di servizi per le cripto-attività consentirà a Sella di lanciare, nel corso del 2026, una soluzione dedicata alla custodia, all’invio e alla ricezione degli asset digitali, rivolta a specifiche tipologie di clienti. Inoltre, a fine 2025, Banca Sella ha aderito ad un consorzio formato oggi da altre 36 banche europee per emettere una stablecoin denominata in euro, conforme alla normativa MiCAR, il cui lancio è previsto entro la seconda metà del 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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