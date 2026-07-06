L’era crypto di Banca Sella Adesso punta sulla stablecoin
Banca Sella ha ottenuto l’autorizzazione a offrire servizi di cripto-attività, diventando la prima banca in Italia a farlo. Ha completato l’iter di notifica alla Banca d’Italia in conformità con il regolamento europeo MiCA, che permette la custodia e il trasferimento di asset digitali. La banca ora punta anche sulle stablecoin, strumenti di criptovaluta ancorati a valute tradizionali. La notifica rilascia a Banca Sella la possibilità di operare nel settore delle criptovalute in Italia.
BANCA SELLA è la prima banca in Italia a poter avviare servizi di cripto-attività, relativi in particolare a custodia e trasferimento di asset digitali in quanto ha completato l’iter di notifica a Banca d’Italia previsto dal regolamento europeo MiCA ("Markets in Crypto-Assets Regulation"). L’ammissione tra i prestatori di servizi per le cripto-attività consentirà a Sella di lanciare, nel corso del 2026, una soluzione dedicata alla custodia, all’invio e alla ricezione degli asset digitali, rivolta a specifiche tipologie di clienti. Inoltre, a fine 2025, Banca Sella ha aderito ad un consorzio formato oggi da altre 36 banche europee per emettere una stablecoin denominata in euro, conforme alla normativa MiCAR, il cui lancio è previsto entro la seconda metà del 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Hantavirus ora in EUROPA E ITALIA - MI PREOCCUPA DAVVERO questa Cosa
Notizie e thread social correlati
Crypto in Italia: il 30% vuole investire, ma serve la bancaIn Italia, circa un terzo delle persone interessate a investire in criptovalute dichiara di volerlo fare, ma sottolinea che per procedere necessita...
Cryptosmart ottiene la licenza MiCAR da Consob e Banca d’Italia: cosa cambia per chi investe in cryptoCryptosmart ha ricevuto l’autorizzazione da parte della Consob e della Banca d’Italia per operare come Crypto Asset Service Provider (CASP) ai sensi...
Temi più discussi: L’era crypto di Banca Sella. Adesso punta sulla stablecoin; MiCAR apre la porta alle banche: cryptoasset e nuovi modelli operativi; Crypto-asset, debuttano i nuovi intermediari; Cripto-asset, parte l'era MiCAR: in Italia autorizzati solo otto operatori. Ecco chi può continuare a operare.
L’era crypto di Banca Sella. Adesso punta sulla stablecoinBANCA SELLA è la prima banca in Italia a poter avviare servizi di cripto-attività, relativi in particolare a custodia ... quotidiano.net
Alex Finotti. Adam Jamar · Cinematic. È già qualche settimana che gira questa notizia ma non se ne parla abbastanza! Quante volte hai sentito dire questa frase? Dall’amico che non sa cosa sono le crypto, dal vicino di casa che non ha mai comprato neanche facebook
Urgente: Ticket - Fondi bloccati da oltre 26 ore - Urgent: Ticket - Funds block reddit
Banca Sella abbatte il muro: è il primo istituto autorizzato a offrire servizi crypto in ItaliaCriptovalute e banche non sono più agli antipodi. Lo dimostra Banca Sella, la prima in Italia a ottenere il via libera per avviare servizi di crypto-attività, dopo aver completato l’iter di notifica a ... wired.it