L’elegantissimo Kimi Antonelli a Wimbledon | l’incontro con Sinner dopo la delusione di Silverstone

Dopo il Gran Premio di Silverstone, il pilota della Mercedes Kimi Antonelli si è recato a Londra, dove ha assistito alle partite di Wimbledon presso l’All England Tennis Club.

Bologna, 6 luglio 2026 – Dopo il gran premio di Silverstone, il pilota della Mercedes Andrea Kimi Antonelli si è trattenuto in Inghilterra. Precisamente è arrivato a Londra, destinazione All England Tennis Club, dove assisterà alle partite di Wimbledon. Il leader della classifica mondiale della Formula 1 è grande amico del numero uno atp, Jannik Sinner. Una giornata da numeri uno condita dalla presenza nel tempio del tennis mondiale anche di Roger Federer, di casa a Wimbledon avendolo vinto 8 volte (record nella storia del tennis) nella sua carriera. Sinner oggi non scenderà in campo: per lui oggi giorno di "riposo". Si allenerà e con ogni probabilità incontrerà il pilota emiliano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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