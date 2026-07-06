Leclerc una vittoria che vale doppio Tra Ferrari e Mercedes è sfida aperta

Da sportmediaset.mediaset.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Silverstone, portando a cinque il numero di successi in questa stagione. La vittoria arriva dopo una gara combattuta tra le scuderie di Ferrari e Mercedes, con entrambe le squadre che hanno ottenuto buoni risultati nelle ultime tappe. La gara si è svolta senza incidenti significativi, e il risultato finale ha visto il pilota della Ferrari salire sul gradino più alto del podio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nove Gran Premi su ventitré sono pochi perché a Maranello sia già il tempo delle scelte, ma la vittoria di Charles Leclerc a Silverstone e il weekend imperfetto di Lewis Hamilton davanti al suo pubblico impongono qualche riflessione sul da farsi per meglio concentrare il fuoco o quantomeno aggiustare il tiro nella rincorsa alla Mercedes che nelle ultime tre settimane ha segnato un paio di importanti punti a favore della Scuderia. A favore di microfoni il monegasco ha rassicurato tutti di aver finalmente stabilito con la sua SF-26 un dialogo remunerativo in termini di performance ma è il primo ad attendere la controprova tra due domeniche a Spa-Francorchamps o casomai a fine mese all'Hungaroring. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Ferrari.

leclerc una vittoria che vale doppio tra ferrari e mercedes 232 sfida aperta
© Sportmediaset.mediaset.it - Leclerc, una vittoria che vale doppio. Tra Ferrari e Mercedes è sfida aperta
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

F1, GP del Giappone, super bagarre tra Kimi Antonelli (Mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari)

Video F1, GP del Giappone, super bagarre tra Kimi Antonelli (Mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari)

Notizie e thread social correlati

Sinner sfata il tabù del quinto set: contro Kecmanovic una vittoria che vale doppioJannik Sinner ha vinto un match contro Kecmanovic, rompendo una serie negativa nelle partite che si decidono al quinto set.

Leggi anche: F1 a Miami: Antonelli guida il Mondiale, sfida tra Mercedes e Ferrari

Temi più discussi: Vittoria Ferrari 250 grazie a Leclerc, Hamilton dietro a Russell per colpa della safety car; A Silverstone Leclerc ritrova la vittoria dopo due anni, e la Ferrari fa 250; F1, Gp d’Inghilterra: Leclerc torna alla vittoria, Ferrari prima e terza dietro la safety car; Super Ferrari a Silverstone: vince Leclerc davanti a Russell, Hamilton terzo. Antonelli sfortunato.

tra ferrari leclerc una vittoria cheLeclerc, una vittoria che vale doppio. Tra Ferrari e Mercedes è sfida apertaNove Gran Premi su ventitré sono pochi perché a Maranello sia già il tempo delle scelte, ma la vittoria di Charles Leclerc a Silverstone e il weekend imperfetto di Lewis Hamilton davanti al suo pubbli ... msn.com

tra ferrari leclerc una vittoria cheFerrari: Leclerc firma la vittoria 250. La strategia di Hamilton salta causa safety carLa Scuderia Ferrari ha vissuto un pomeriggio da ricordare a Silverstone, dove Charles Leclerc ha conquistato la vittoria nel GP ... motorinolimits.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web