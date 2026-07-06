Leclerc una vittoria che vale doppio Tra Ferrari e Mercedes è sfida aperta

Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Silverstone, portando a cinque il numero di successi in questa stagione. La vittoria arriva dopo una gara combattuta tra le scuderie di Ferrari e Mercedes, con entrambe le squadre che hanno ottenuto buoni risultati nelle ultime tappe. La gara si è svolta senza incidenti significativi, e il risultato finale ha visto il pilota della Ferrari salire sul gradino più alto del podio.

Nove Gran Premi su ventitré sono pochi perché a Maranello sia già il tempo delle scelte, ma la vittoria di Charles Leclerc a Silverstone e il weekend imperfetto di Lewis Hamilton davanti al suo pubblico impongono qualche riflessione sul da farsi per meglio concentrare il fuoco o quantomeno aggiustare il tiro nella rincorsa alla Mercedes che nelle ultime tre settimane ha segnato un paio di importanti punti a favore della Scuderia. A favore di microfoni il monegasco ha rassicurato tutti di aver finalmente stabilito con la sua SF-26 un dialogo remunerativo in termini di performance ma è il primo ad attendere la controprova tra due domeniche a Spa-Francorchamps o casomai a fine mese all'Hungaroring. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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F1, GP del Giappone, super bagarre tra Kimi Antonelli (Mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari)

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