Le stanno sfoggiando tutte al mare e in città Le beach waves sono tornate e ti basta questa piastra ghd per ricrearle a casa

Le beach waves sono tornate di tendenza e si possono ricreare facilmente a casa con una piastra ghd. Durante l’estate, mantenere una piega ordinata diventa difficile a causa di umidità, sudore e caldo, che appiattiscono i capelli. Per questo molte preferiscono acconciature rispetto ai capelli sciolti. La piastra ghd permette di ottenere onde morbide e naturali, ideali per il mare e la città, senza dover rinunciare a uno stile curato.

Avere una piega ordinata e impeccabile in estate è quasi un’impresa, questo perché l’umidità, il sudore e il caldo tendono a far appiattire ogni styling tanto che spesso preferiamo ricorrere alle acconciature invece di lasciare la nostra chioma sciolta. Noi però abbiamo trovato il compromesso per lasciare i capelli liberi e dargli un’aspetto fresco: le beach waves. Le famosissime onde effetto spiaggia le sfoggiamo sulle nostre capigliature tutto l’anno, ma è in estate che hanno la meglio perché donano volume in modo naturale e sono la piega anti umidità per eccellenza. Se pensi che per ottenere questa capigliatura dovrai stare sempre dal parrucchiere, non avere paura la puoi realizzare anche a casa con le piastre per capelli ghd. 🔗 Leggi su Dilei.it

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