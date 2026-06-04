Le cinture chunky, spesse e vistose, sono tornate dagli anni Novanta e attualmente sono molto richieste. Sono adatte a tutti i tipi di outfit e rappresentano un elemento distintivo. Le fashioniste le abbinano con jeans a vita alta e abiti semplici, per creare contrasti evidenti. Le vendite di questi accessori sono aumentate nelle boutique e online. Le cinture si trovano in vari materiali e colori, confermando la loro popolarità tra il pubblico.

Le cinture chunky sono l’accessorio del momento: spesse e vistose, non passano inosservate e possono svoltarti davvero il look. D’altronde gli anni Novanta sono da sempre una fonte inesauribile di trend e, con l’arrivo dell’estate, le cinture spesse stanno vivendo una nuova vita, riscrivendo letteralmente le regole della moda. Sono l’accessorio che aiuta a esprimere lo stile e che può fare davvero la differenza, da sfoggiare come preferisci: nei passanti, intorno ai fianchi larghe oppure strettissime per evidenziare il punto vita. Getty Images Le migliori cinture chunky da comprare Hai presente quando ti guardi allo specchio e pensi: “Qui manca qualcosa”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Dagli anni Novanta con furore: le cinture chunky sono tornate e stanno bene a tutte. Come abbinarle

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