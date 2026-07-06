Durante il Gran Premio di Silverstone, i piloti Piastri e Perez sono stati avvistati con le mutande scure mentre tifavano dai box dei rivali. Lewis Hamilton ha partecipato alla conferenza stampa senza il suo bulldog, deceduto nel settembre 2025, e ha condiviso un aneddoto divertente su come il cane russasse spesso, disturbando i suoi sonni durante i periodi in cui correva con Valtteri Bottas in Mercedes.

Lewis Hamilton si è presentato per la prima volta a Silverstone senza Roscoe, il suo amato bulldog morto nel settembre 2025. In conferenza stampa il sette volte iridato ha raccontato un aneddoto divertente risalente ai tempi in cui era compagno di Valtteri Bottas in Mercedes: "Ricordo che Roscoe russava molto, svegliandomi nel cuore della notte. Quando lo portavo fuori per fare i suoi bisogni si fermava sempre davanti alla porta di Valtteri. Non so perché". Bottas, che ha sempre avuto un ottimo rapporto con Hamilton, ha risposto in modo altrettanto scherzoso: "Per me era come un regalo". Nel corso del Q3, Arvid Lindblad è uscito dai box mentre stava arrivando la McLaren di Oscar Piastri, che ha rischiato seriamente di tamponarlo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le mutande scure di Piastri e Perez tifoso in casa dei rivali: 5 curiosità sul GP di Silverstone

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