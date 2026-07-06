Le lacrime di Amedeo Della Valle dopo l' addio della Germani Brescia

Amedeo Della Valle ha pubblicato un messaggio sui social network in seguito alla chiusura della Germani Brescia. L'ex capitano della squadra ha espresso emozioni legate alla fine di questa esperienza sportiva. La Germani Brescia ha annunciato la cessazione delle attività, lasciando un vuoto nel mondo del basket locale. Della Valle ha condiviso un messaggio di addio, senza ulteriori dettagli sul motivo o sui piani futuri.

Amedeo Della Valle, ex capitano biancazzurro, ha affidato ai social il suo commosso e bellissimo messaggio dopo che la Germani Pallacanestro Brescia ha cessato di esistere. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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Amedeo Della Valle saluta Brescia tra le lacrime con una lettera: «Essere stato il vostro capitano un grande orgoglio, mi sentivo un supereroe in città, pensavo fosse per sempre»Amedeo Della Valle ha scritto una lettera aperta per annunciare la fine della sua esperienza a Brescia, dopo cinque anni.

Temi più discussi: Il saluto in lacrime di Della Valle a Brescia: Speravo fosse per sempre; Amedeo Della Valle, l'addio a Brescia tra le lacrime con una lettera: Essere stato il vostro capitano un grande orgoglio, mi sentivo un supereroe in città, pensavo fosse per sempre; Della Valle, lacrime di addio alla sua Brescia: Avrei voluto che non finisse mai; Le lacrime di Amedeo Della Valle nel saluto a Brescia: Speravo fosse per sempre.

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