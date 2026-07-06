Il festival delle Canzoni si è svolto a Peccioli, in Toscana, lo scorso fine settimana, arrivando alla sua quarta edizione. L’evento è nato dall’omonima newsletter inviata ogni sera a un pubblico di abbonati dal Post. La manifestazione si è svolta nel fine settimana e ha visto la partecipazione di artisti e pubblico locale e non solo. La produzione ha confermato che l’evento si terrà anche nel 2026.

Il festival delle Canzoni – nato dall’omonima newsletter che il Post manda ogni sera ad abbonati e abbonate – si è tenuto per la quarta volta a Peccioli, in Toscana, lo scorso weekend. Da due anni è un vero festival che dura due giorni, con diversi incontri creati dalla redazione del Post a circondare gli eventi musicali maggiori, i concerti del venerdì e del sabato, che quest’anno hanno avuto ospiti Daniele Silvestri e i James. Sabato Luca Sofri e Francesco Costa hanno tenuto la tradizionale rassegna stampa I giornali spiegati bene, Stefano Nazzi ha raccontato la storia e la morte di Tupac Shakur per Indagini rock, Luca Sofri ha esteso... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le foto delle Canzoni a Peccioli, 2026

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