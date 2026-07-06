L’Avellino costruisce il futuro | ore calde tra entrate e alternative

L'Avellino sta lavorando intensamente sul mercato per rafforzare la rosa in vista del ritiro di Rivisondoli. La società sta trattando diverse operazioni, alcune delle quali sono vicine alla conclusione, mentre altre potrebbero subire variazioni. La dirigenza continua a monitorare alternative e a cercare nuove opportunità di acquisto o prestito. L’obiettivo è consegnare all’allenatore una squadra pronta e completa prima dell’inizio delle sessioni di allenamento in sede.

Tempo di lettura: 3 minuti Il mercato dell’ Avellino entra nella fase più calda e, tra trattative vicine alla definizione e obiettivi destinati a cambiare, la dirigenza biancoverde continua a lavorare su più tavoli per consegnare ad Alessandro Nesta una rosa il più possibile completa già in vista del ritiro di Rivisondoli. Il primo tassello sembra ormai quello della porta. L’operazione che porterà Tommaso Martinelli in Irpinia è ormai ai dettagli. Il giovane estremo difensore della Fiorentina, reduce dall’esperienza in prestito alla Sampdoria, è pronto a diventare il nuovo numero uno biancoverde. Nelle ultime ore il confronto diretto con il direttore sportivo Mario Aiello e con lo stesso Nesta avrebbe definitivamente convinto il portiere classe 2006 ad accettare il progetto Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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