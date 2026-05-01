VIDEO| Primo Maggio Cannizzaro tra i lavoratori dell’aeroporto | Grazie a chi costruisce il futuro della città

In occasione del Primo Maggio, Francesco Cannizzaro, candidato a sindaco per il centrodestra, ha visitato l’aeroporto di Reggio Calabria per incontrare direttamente i lavoratori presenti durante la giornata. La sua presenza si è concentrata su un gesto di vicinanza, senza aggiungere dichiarazioni pubbliche o discorsi ufficiali. La visita è stata documentata attraverso un video che mostra l’interazione tra il candidato e gli operatori dello scalo.