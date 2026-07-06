L’Atletico di Terzic apre la strada da questo lunedì a Lezama

Lunedì, l’Atletico di Terzic ha iniziato le sessioni di allenamento a Lezama. Il tecnico tedesco ha incontrato i giocatori presso gli impianti biancorossi, dando così il via alla preparazione pre-stagionale. Le sessioni si svolgono nel calore di questa estate, con l’obiettivo di preparare la squadra alla prossima stagione. Nessuna partita ufficiale è ancora in programma, ma il lavoro sul campo è già iniziato.

2026-07-05 18:55:00 Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! L’Atletico di Terzic inizia il suo cammino a Lezama. Il tedesco inizierà a incontrare i suoi giocatori già da lunedì presso gli impianti biancorossi. Lunedì e martedì i calciatori saranno sottoposti ad accertamenti medici e vari controlli fisiologici prima dell’incontro di mercoledì sul campo da calcio. Il tecnico sarà presentato martedì a San Mamés. Terzic (43 anni) torna alle competizioni dopo due stagioni fuori dalle competizioni dopo aver lasciato il Borussia Dortmund. Il tedesco si è impegnato mesi fa con Uriarte a diventare il primo allenatore del club dopo Valverde, che lascia l’incarico come l’allenatore che ha allenato più partite nella storia dell’Athletic. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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