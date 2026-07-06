L'Arezzo ha iniziato oggi la preparazione per la stagione di Serie B con un ritrovo al centro sportivo di Rigutino. La squadra ha sostenuto i primi test atletici, che hanno permesso di valutare la condizione fisica dei giocatori. La sessione è stata condotta sotto la guida di mister Bucchi e del suo staff, in vista dei prossimi impegni ufficiali.

AREZZO – Il percorso dell’ Arezzo verso la prossima Serie B è ufficialmente iniziato oggi, lunedì 6 luglio. Dopo il ritrovo mattutino al centro sportivo Giusy Conti di Rigutino, la squadra ha affrontato i primi test atletici stagionali, utili a valutare lo stato di forma del gruppo agli ordini di mister Bucchi e del suo staff. La giornata odierna ha previsto anche un momento dedicato alla comunicazione: nel primo pomeriggio, infatti, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dei due portieri Nunziante e Seculin. A seguire, alle 18,00, il tecnico dirigerà la prima sessione di allenamento sul campo. Il programma preparatorio prevede che la squadra resti ad Arezzo fino a venerdì 17 luglio, alternando il lavoro fisico a esercitazioni tecniche e prove interne. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - L’Arezzo inaugura la stagione a Rigutino: al via il lavoro verso il campionato di Serie B

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