Un rappresentante di Byd ha affermato che le emissioni di gas serra e la crisi climatica sono problemi globali che non rispettano confini. Ha sottolineato che le soluzioni devono essere altrettanto estese e coordinate. La dichiarazione si inserisce in un contesto di discussioni sulla necessità di azioni condivise per affrontare le sfide ambientali, senza riferimenti specifici a eventi o figure pubbliche.

"Le emissioni non conoscono confini. La crisi climatica non conosce confini. Le soluzioni non dovrebbero conoscerne". Magari questa frase non ha la potenza di "La nostra casa è in fiamme" detta da Greta Thunberg al World Economic Forum di Davos nel 2019 ma è, a suo modo, significativa. Perché a pronunciarla, in un torrido luglio 2026, è un produttore di automobili in una sua campagna di comunicazione, ovvero il gigante cinese Byd. Tutta l'industria auto nell'ultimo decennio ha speso moltissimo in ricerca, sviluppo e comunicazione riguardo la mobilità elettrificata ed elettrica. In questo caso c'è un passo in avanti, ovvio, ma non scontato per un appartenente a un settore industriale energivoro come quello dell'automotive. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'appello di Byd: "Le emissioni non conoscono confini"

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