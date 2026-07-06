La giornalista lascia temporaneamente la conduzione di 4 di Sera Weekend. È stato un finale di puntata diverso da tutti gli altri quello andato in onda domenica 5 luglio su Rete 4. Poco prima dei saluti di 4 di Sera Weekend, Francesca Barra ha sorpreso il pubblico annunciando la decisione di interrompere temporaneamente la sua esperienza alla conduzione del programma. Con la voce rotta dall’emozione, la giornalista ha spiegato di attraversare un momento particolarmente delicato e di voler dedicare tutto il suo tempo alla famiglia. Una scelta personale, condivisa davanti alle telecamere con grande sincerità, che ha immediatamente commosso telespettatori e colleghi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - L’annuncio in lacrime di Francesca Barra sorprende il pubblico a 4 di Sera: cosa è successo

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Francesca Barra lascia 4 di Sera Weekend in lacrime: “La famiglia ha bisogno di me”Francesca Barra ha lasciato la trasmissione in diretta, visibilmente commossa, dicendo che la famiglia ha bisogno di lei.

Temi più discussi: Francesca Barra lascia in lacrime il suo programma: Periodo difficile, la famiglia prima di tutto; Francesca Barra lascia '4 di Sera Weekend', l'annuncio in diretta: Sto passando un momento difficile. E Poletti si commuove; Francesca Barra lascia ‘4 di sera Weekend’, l’annuncio: La mia famiglia ha bisogno di me; Bobby Solo annulla il concerto a Castiglione del Lago per la presenza dei chironomidi. Cosa è successo.

Francesca Barra in lacrime in TV: arriva la dolorosa decisioneMomento di grande emozione per Francesca Barra a 4 di Sera Weekend: arriva l'annuncio in diretta e le parole di Roberto Poletti. donnaglamour.it

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