Chanel ha acquistato Charvet, storico camiciaio di Place Vendôme, segnando un’operazione significativa nel settore del lusso. L’acquisizione coinvolge un marchio con oltre 180 anni di tradizione nella produzione di camicie di alta qualità. La mossa indica un interesse del gruppo per consolidare la propria presenza nel segmento dell’abbigliamento sartoriale. Non sono stati resi noti dettagli finanziari dell’accordo. L’operazione si inserisce in un trend di consolidamento tra marchi di lusso di lunga data.

Proprio come Napoleone Bonaparte, Charles Baudelaire, il re Alfonso XIII di Spagna, Fred Astaire, John Kennedy, Nicolas Sarkozy, Kate Moss e George Sand. Una lista di clienti che potrebbe dare le vertigini, ma che è in totale controtendenza rispetto ai codici della celebrità odierna. E a quelli dell'industria della moda. Nessuna pubblicità, un unico negozio al mondo, nessun e-commerce, nessuna musa ispiratrice né «amici» della maison, fino ad allora gestita a conduzione familiare da Jean-Claude e Anne-Marie Colban, rispettivamente di 71 e 69 anni. Nessun «quiet luxury» rivendicato nemmeno per questa maison nota per le cravatte in seta broccata dai colori cangianti, i pigiami e le redingote colorate, le camicie su misura in cui si sceglie, a lungo, tra un’infinità di colletti, tessuti e polsini. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'acquisizione di Charvet, lo storico camiciaio di Place Vendôme, da parte di Chanel, prefigura forse il futuro del lusso?

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