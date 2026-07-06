L’accoltellatore di via Capecelatro non risponde al gip Il legale | Non ricorda nulla nemmeno la frase choc

L’uomo di 22 anni, arrestato dopo aver accoltellato un uomo davanti a un bar in via Capecelatro, non ha risposto alle domande del giudice. Il suo avvocato ha dichiarato che non ricorda nulla, nemmeno le parole usate durante l’aggressione. Sabato mattina, senza motivo apparente, ha colpito con un coltello una persona, ferendola in modo grave.

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Lamin Saidilly, 22enne nato in Italia da genitori del Gambia, che sabato mattina senza motivo ha accoltellato un uomo davanti a un bar di via Capecelatro, periferia ovest di Milano, ferendolo in modo grave. Lo ha detto il suo legale, l'avvocato Simona Brambilla, lasciando il carcere di San Vittore al termine dell'interrogatorio di garanzia. https:www.ilgiorno.itvideomilano-aggressione-a-coltellate-fuori-da-un-bar-gbdrkp36 "È stata una sua scelta", ha detto il difensore, che ha definito il suo assistito "molto scosso". "Non ricorda nulla fino a quando si è ritrovato sull'auto della polizia ", ha riferito, aggiungendo che il 22enne non ha chiesto al gip una attenuazione della misura cautelare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Terrore a Milano, l'accoltellatore del bar non risponde al gip. Il legale: "Non ricorda nulla"Lamin Saidlly, 22 anni, ha scelto di non rispondere davanti al giudice durante l'interrogatorio.

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