La Zattera, stabilimento balneare di Marina di Castagneto Carducci, è stato aperto 70 anni fa e ora rischia di chiudere. Sullo stabilimento si trovano circa 300 ombrelloni e si osservano le famiglie che lo gestiscono da generazioni. La località si trova sulla costa tirrenica toscana, tra le isole e le attività familiari rappresentate dagli stabilimenti balneari.

All’ombra di uno dei 300 ombrelloni della Zattera, a Marina di Castagneto Carducci (chiamata anche Marina di Donoratico), si colgono subito due elementi che raccontano gli stabilimenti balneari della costa tirrenica toscana: le isole e le famiglie che li gestiscono. Davanti ai bagnanti si apre un mare diverso da quello di gran parte delle coste italiane. Un mare punteggiato di isole: l’Elba, la parte settentrionale della Corsica, poi Capraia e Gorgona. Da generazioni questo orizzonte accompagna le estati delle stesse famiglie che, anno dopo anno, aprono gli ombrelloni e accolgono i bagnanti. Tra queste ci sono i Baglioni. La storia del bagno La Zattera, che prende il nome da una chiatta adagiata sui bassi fondali a 200 metri dallo stabilimento balneare, coincide infatti con quella della famiglia che l’ha fondata e che continua a gestirla. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

© Corrierefiorentino.corriere.it - La Zattera, da 70 anni una storia di famiglia (che adesso è a rischio)

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A College Graduation Like No Other | Our Wild & Scenic Raft Trip (Historic Family Adventure)

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