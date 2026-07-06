di Antonella Marchionni "Per sempre due su due". È la frase che spicca su un foglio bianco a righe scritto a mano lasciato a fianco dell’albero contro cui, nella notte tra venerdì e sabato, si è spezzata la vita di Davide Mariotti, 23 anni. L’ha lasciata la sorella, scegliendo le parole della canzone ’Due su due’ degli Articolo 31 per salutare il fratello. Accanto, un altro messaggio firmato dagli amici Davide ed Emmanuele richiama un passo del profeta Isaia: "Quando dovrai attraversare le acque io sarò con te. camminerai nel fuoco non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà". Fiori e biglietti hanno trasformato il Curvone di viale della Vittoria in un luogo di raccoglimento, dove per tutta la giornata di ieri amici, parenti e semplici cittadini si sono fermati in silenzio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La tragedia di Davide. Fiori e biglietti al Curvone: "Ma piangere non basta"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pesaro, schianto in scooter contro un albero al Curvone: Davide Mariotti muore a 23 anni, grave l?amicoUn giovane di 23 anni è morto e un altro è rimasto ferito grave dopo uno scontro tra due scooter avvenuto nella notte lungo il Curvone.

Chiosco di fiori devastato dall’incendio, una raccolta fondi da 14mila euro ora lo riapre: “Siamo contentissimi, mi viene da piangere”Un incendio ha distrutto un chiosco di fiori in città, lasciando il negozio in mille pezzi.

Temi più discussi: CITTADELLA | UNA CAMMINATA IN RICORDO DI ERICA E DAVIDE, A 4 ANNI DALLA TRAGEDIA DELLA MARMOLADA; Davide morto a 23 anni nell’incidente al Curvone di Pesaro, lo scooter esce di strada: grave l’amico che viaggiava con lui; Tragedia sfiorata a Bolzano, Davide Zanella: Ho rischiato di morire sull'arginale; Pesaro, schianto in scooter contro un albero al Curvone: Davide Mariotti muore a 23 anni, grave l’amico.

La tragedia di Davide. Fiori e biglietti al Curvone: Ma piangere non bastaStraziante lettera della sorella: Saremo sempre due su due. Intanto dall’opposizione, Lanzi e Malandrino incalzano il Comune che sceglie il silenzio: Servono subito telecamere, limiti severi e diss ... ilrestodelcarlino.it

Accadde oggi La tragedia di Davide Astori e il delitto di Nicola CalipariSe hai già un account su Oggi o su un sito RCS (Corriere, Gazzetta, IoDonna) puoi accedere con le tue credenziali oppure con i tuoi account social. oggi.it

Erano Gildor & Company i primi Elfi con cui Frodo aveva parlato? reddit

Alcuni stanno arrivando al delirio, è palese: diffondono odio e sono proprio quelli che parlano di diversità, libertà, ace, amore e castronerie col botto... x.com