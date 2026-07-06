La stagione dell’Atalanta inizia con un gruppone da 33 tra aggregati e cavalli di ritorno

Un maxi-gruppo da 33 giocatori, tra cavalli di ritorno, aggregati dall’Under 23 e coloro che, mercato permettendo, comporranno la rosa della prima squadra atalantina agli ordini di Maurizio Sarri. Il suo primo atto da tecnico nerazzurro è stato quello di diramare la lista dei convocati per il raduno di lunedì 6 luglio, primo di tre giorni di test di valutazione fisico-atletici e le visite mediche, passaggi che saranno condotti tra Zingonia e i centri medici di riferimento della società, con il gruppo che arriverà a scaglioni e a ranghi ridotti e da giovedì lavorerà in campo, con il ritiro che sarà dal 13 al 26. leggi anche. Verso il raduno Lunedì l’Atalanta di Sarri si raduna a ranghi ridotti: il via con i test, attesa per il nuovo staff. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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La stagione dell’Atalanta inizia con un gruppone da 33, tra aggregati e cavalli di ritornoAl via lunedì 6 i test fisici per i nerazzurri, nel gruppo tanti giovani. Assenti dall'elenco diramato da Maurizio Sarri soltanto gli 8 giocatori impegnati in Coppa del Mondo ... bergamonews.it