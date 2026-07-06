La spesso ignorata realtà delle Stazioni di Polizia cinesi in Italia; siamo la nazione ad averne di più al mondo
L’Italia è il paese europeo con il maggior numero di stazioni di polizia cinesi sul suo territorio. La presenza di queste strutture, spesso poco conosciuta, rappresenta una realtà diffusa nel paese. Non ci sono dati ufficiali precisi, ma si stima che siano numerose e distribuite in diverse città. La loro funzione e il loro ruolo sono spesso oggetto di discussione, anche in relazione alle attività svolte e al rispetto delle normative italiane.
L'Italia vanta un vergognoso primato europeo di cui non c'è assolutamente nulla da andare fieri: siamo il Paese in Europa ad avere in assoluto più stazioni di polizia cinesi disseminate sul nostro territorio (sono undici, a fronte per esempio del Regno Unito che ne enumera soltanto due nonostante una popolazione cinese che raddoppia la nostra). Quello che dovrebbe essere lo scandalo del decennio è invece un fenomeno estremamente pericoloso che si consuma indisturbato sotto i nostri occhi, un'assoluta vergogna per l'Italia, che si fa in tal modo pavidamente eco e complice della tirannia autocratica di Pechino permettendo a queste strutture ombra di operare per monitorare, intimidire e controllare la comunità asiatica extra-confine. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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