La spesso ignorata realtà delle Stazioni di Polizia cinesi in Italia; siamo la nazione ad averne di più al mondo

Notizia in breve

L’Italia è il paese europeo con il maggior numero di stazioni di polizia cinesi sul suo territorio. La presenza di queste strutture, spesso poco conosciuta, rappresenta una realtà diffusa nel paese. Non ci sono dati ufficiali precisi, ma si stima che siano numerose e distribuite in diverse città. La loro funzione e il loro ruolo sono spesso oggetto di discussione, anche in relazione alle attività svolte e al rispetto delle normative italiane.