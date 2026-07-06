Durante il Gran Premio di Gran Bretagna, la direzione gara ha applicato integralmente il regolamento sulla gestione della Safety Car, causando scontento tra i piloti. Toto Wolff ha commentato di aver preferito questa decisione nel 2021, senza approfondire ulteriormente. La gara è stata segnata da questa scelta, che ha influenzato i risultati finali. La presenza della Safety Car ha creato momenti di tensione, lasciando un senso di rammarico tra alcuni addetti ai lavori.

"Avrei preferito che fosse successo nel 2021". Toto Wolff non ha saputo resistere e ieri ha commentato così la decisione della direzione gara del GP di Gran Bretagna di applicare alla lettera il regolamento sulla gestione del rientro ai box della Safety Car. Il team principal della Mercedes, che ha visto così George Russell ritrovarsi 2° sotto la bandiera a scacchi (la gara è finita, in sostanza, dietro alla vettura di sicurezza), ha fatto ovviamente riferimento al drammatico finale di Abu Dhabi di cinque anni fa, quando Lewis Hamilton, allora suo pilota, perse l'ottavo titolo mondiale a causa di una controversa (e ovviamente differente) gestione della stessa situazione di gara verificatasi ieri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Safety Car e i fantasmi di Abu Dhabi. Wolff: "Avrei preferito questo finale nel 2021"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Abu Dhabi e il gioco del potere: la nuova strategia nel Medio OrienteNegli ultimi mesi, si osserva un aumento delle attività diplomatiche e militari di Abu Dhabi nella regione del Medio Oriente, con particolare...

Shock nel Golfo: Abu Dhabi esce dall’OPEC+ e sfida l’Arabia SauditaNel Golfo, una novità ha attirato l’attenzione: Abu Dhabi ha deciso di uscire dall’OPEC+ e di non rispettare più i limiti di produzione stabiliti...

Argomenti più discussi: Gp Silverstone, caso safety car: cos'è successo in Formula 1, il chiarimento Fia; F1 | Finale folle con Safety Car: perché la FIA cambia idea dopo 8 secondi; F1 | Caos Safety Car: un errore nel software ha creato confusione, ma il finale ha rispettato il regolamento; La FIA spiega il clamoroso errore con la Safety Car a Silverstone: per Lewis Hamilton la beffa è doppia.

Cosa è successo davvero con la Safety Car negli ultimi giri Arriva la spiegazione della FIA? #F1 #BritishGP #fb x.com

Piloti che ignorano il segnale Usa ingresso pitlane durante il periodo di Safety Car di Stroll reddit