Jan-Lennard Struff, veterano del tennis, ha recentemente affrontato un momento di rinascita nella sua carriera. La sua crescita viene paragonata alla maturazione di un buon vino, secondo il detto tedesco. La sua storia è stata influenzata anche da un libro che ha avuto un impatto significativo sulla sua vita professionale. Attualmente, si prepara a sfidare un giovane talento italiano in un prossimo incontro.

In tedesco si dice "wie ein guter Wein reifen". Invecchiare come il vino. E quindi nella miglior maniera possibile. Chissà se i cronisti di Germania si saranno concessi una licenza rispetto alla prosa ordinaria per definirlo così, Jan-Lennard Struff. Che a trentasei anni si è regalato la miglior cavalcata Slam della propria esistenza. Ci è riuscito nel torneo del cuore, Wimbledon, e sulla superficie su cui da sempre sogna di togliersi uno sfizio. Tre anni fa ci è andato vicinissimo, ora per farlo deve congegnare uno sgambetto al numero 1 al mondo. Sinner di lui ha detto che è aggressivo: storia vera, ma recente. Struff ha cambiato gioco grazie alla galeotta memorizzazione di un libro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - La rinascita, il Dortmund e il libro che gli ha cambiato la carriera: chi è Struff, il veterano che sfida Sinner

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