Un pizzaiolo di 34 anni ha scritto sui social che un collega è stato aggredito come Raffaele Stipa, sottolineando che in quel contesto si rischia la vita. La sua denuncia si riferisce a un episodio di violenza avvenuto presso la sua pizzeria in via Papa Giovanni XXIII. L’uomo ha commentato che non si può e non si deve morire in queste circostanze, senza fornire dettagli specifici sull’aggressione o sui responsabili.

"Non si può e non si deve morire così". Fabio T., 34 anni, titolare dell’omonima pizzeria di via Papa Giovanni XXIII, lo ha scritto sui social dopo l’uccisione di Raffaele Stipa. "Qualche mese fa un uomo ubriaco tentò di accoltellare un pizzaiolo. Ero io. Da quel giorno abbiamo capito che uscire di casa per lavorare può significare rischiare la vita". Fabio e la compagna Rossana L. conoscevano la vittima: "Ci vedevamo tutti i giovedì mattina dal fornitore all’ingrosso di Bagnolo. Era una persona gentile, buonissima, sempre con il sorriso. In lui ci rispecchiavamo: ‘Chissà se arriveremo alla sua età facendo questo mestiere’, chi chiedevano. Quando la notizia si è diffusa, siamo rimasti impietriti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La rabbia del pizzaiolo: "Aggredito come Raffaele. Qui rischiamo la vita"

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