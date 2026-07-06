Un gruppo di ricerca afferma di aver creato in laboratorio una cellula sintetica chiamata SpudCell, con forma che ricorda una patata. La scoperta viene presentata come una simulazione di una cellula vivente, ma ci sono dubbi sulla definizione di “vita” applicata a questa creazione e sulla validità dello studio. La SpudCell è stata costruita partendo da zero in laboratorio, senza l’utilizzo di cellule preesistenti. La ricerca ha suscitato discussioni nel settore scientifico, ma non sono ancora stati forniti dettagli definitivi sulla sua funzionalità o stabilità.

Un gruppo di ricerca sostiene di aver creato in laboratorio qualcosa di simile alla vita, ma ci sono dubbi sia sulla definizione di “vita” che sulla solidità dello studio L’hanno chiamata SpudCell, che in inglese significa “cellula patata”, perché la sua forma ricorda quella del tubero. Ma anche perché evoca Sputnik 1, il satellite che il 4 ottobre del 1957 segnò l’inizio dell’era spaziale. Nonostante sia stato presentato come un risultato rivoluzionario, l’articolo è un preprint, cioè non è ancora stato revisionato da altri scienziati, e quindi va preso con molta cautela. Se le affermazioni del preprint fossero confermate però sarebbe la prima volta che una struttura costruita da zero riuscirebbe a completare il ciclo cellulare, avvicinandoci all’obiettivo di creare la vita in laboratorio. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La prima cellula sintetica costruita da zero?

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Arcontes: Os Arquitetos Invisíveis da Realidade e o Controle da Consciência

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