La presentazione della maglia del Napoli – LIVE

Oggi alle 15, il Napoli ha presentato la nuova maglia per la stagione 2026-27, in occasione del Centenario del club, che si celebrerà l’1 agosto. La cerimonia si è svolta a bordo della nave MSC World Europa. La maglia è stata mostrata pubblicamente durante l’evento, che ha visto la partecipazione di rappresentanti del club e alcuni invitati. La presentazione è stata trasmessa in diretta, senza ulteriori dettagli sui contenuti.

Il Napoli oggi alle 15 presenterà la nuova maglia per la stagione 2026-27, l’anno del Centenario del club che andrà in scena l’1 agosto. La presentazione della nuova maglia del Napoli avverrà a bordo della Msc World Europa. La maglia home ispirata ai 100 anni, dove in bella vista ci sarà il nuovo logo “ceNto”, come riportato dal Corriere dello Sport. All’evento sarà presidente il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis insieme al sindaco Manfredi e il presidente regionale Fico. Poi, per gli azzurri sarà tempo di ritiro. Si parte il 17 luglio per Dimaro (fino al 27 luglio) e dal 30 luglio al 13 agosto a Castel di Sangro. L'articolo ilNapolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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La presentazione della maglia gara home SSC Napoli 2026/27

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Napoli, il 6 luglio la presentazione della maglia a bordo della MSCIl 6 luglio si terrà la presentazione della nuova maglia del Napoli a bordo della MSC World.

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La maglia del Centenario del #Napoli. Cosa ne pensate della nuova divisa azzurra? Dalle ore 15:00 segui LIVE in video su AreaNapoli.it la conferenza stampa di presentazione con Aurelio De Laurentiis. x.com

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