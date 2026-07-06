La passione i bar di via Veneto e i paparazzi Con Walter Chiari e Ava Gardner è nata la Dolce Vita

Da ilgiornale.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ricordo degli anni d'oro di via Veneto, dove tra bar affollati e flash dei paparazzi si intrecciarono storie di celebrità. Si parla di momenti vissuti con attori come Walter Chiari e attrici come Ava Gardner, protagonisti di quella che diventerà nota come la Dolce Vita. È una narrazione di incontri, passioni e scandali che si svolsero durante le estati di quegli anni.

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Iniziamo oggi una serie dedicata agli amori, ai colpi di fulmine e agli scandali nati in estate. Li avevate dimenticati oppure non li conoscevate affatto? Veli raccontiamo noi. La rubrica curata da Monica Mosca uscirà tutti i lunedì sulle pagine del Giornale che trovate in edicola oppure in abbonamento sul nostro sfogliatore online. Il primo racconto è dedicato alla memorabile scazzottata di Walter Chiari per difendere la bellissima attrice di Hollywood, Ava Gardner. A farne le spese era stato un malcapitato paparazzo. Ecco come è andata. Gli appassionati di cinema che la ricordano nella commedia La Capannina, accanto a due pezzi da novanta come Stewart Granger e David Niven, sanno bene quanto fosse magnifica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - La passione, i bar di via Veneto e i paparazzi. Con Walter Chiari e Ava Gardner è nata la Dolce Vita
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