La nuova era del cocktail è ready-to-drink

Da panorama.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo tipo di cocktail sta conquistando il mercato: le versioni pronte da bere. Questi prodotti, disponibili in bottiglia o lattina, sono sempre più diffusi tra i consumatori italiani. Secondo l’IBA, l’International Bartenders Association, la crescita di queste bevande si registra in modo consistente negli ultimi anni. Le aziende produttrici puntano su praticità e conservabilità, offrendo alternative ai classici cocktail preparati al momento.

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In fatto di cocktail, gli italiani sono ormai considerati dei veri avocate del settore. Secondo l’IBA-International Bartenders Association, l’istituzione fondata nel 1951 che riunisce le associazioni nazionali di categoria come l’italiana AIBES -Associazione Italiana Barman e Sostenitori, il nostro Paese rappresenta un osservatorio privilegiato degli stili di consumo ed è leader mondiale nell’export di bevande, generando oltre 7,5 miliardi di euro annui tra vino e superalcolici. Siamo consumatori esperti e curiosi, autentici conoscitori che privilegiano liquori, vermouth rivalutati, gin territoriali, la tradizionale grappa e i classici brown spirits come il rum. 🔗 Leggi su Panorama.it

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