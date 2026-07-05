Mondiali | Mbappé porta la Francia ai quarti stasera Ancelotti sfida Haaland

Da sportface.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Francia si è qualificata per i quarti di finale dei Mondiali 2026 dopo aver battuto il Paraguay. Oggi sono in programma le partite tra Brasile e Norvegia, e Messico e Inghilterra. Nella partita precedente, Mbappé ha segnato per la squadra francese. Stasera, invece, si affrontano Ancelotti e Haaland in una sfida tra club e nazionali.

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La Francia guadagna il pass per i quarti di finale dei Mondiali 2026 battendo il Paraguay, mentre oggi si giocano le sfide Brasile-Norvegia e Messico-Inghilterra. Fari puntati sull’attesa sfida tra la Seleçao e la Norvegia, mai battuta dai verdeoro. L’Inghilterra dovrà sfatare l’Azteca. Francia, che fatica contro il Paraguay. I francesi staccano il biglietto per i quarti piegando i sudamericani, mai pericolosi, ma molto attenti in difesa. I transalpini centrano l’obiettivo quarti ai Mondiali, ma superano lo scoglio Paraguay solo al termine di una gara complessa e sofferta. Sotto il sole cocente di Filadelfia, l’undici di Deschamps fatica a imporre il proprio gioco, imbrigliato da un avversario abile a difendersi dietro la linea della palla e pronto a ripartire affidandosi alle fiammate del solo Enciso. 🔗 Leggi su Sportface.it

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