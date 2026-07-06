Una studentessa ha ottenuto il massimo voto alla maturità, dopo aver conquistato il titolo italiano di fitkid, che difende da dieci anni. Alla vigilia dell’esame, si è detta fiera di sé. Oltre a essere campionessa nazionale, ha partecipato ai Campionati Europei, dove ha vinto medaglie di argento nel 2023 e di bronzo nel 2024 e 2025.

Milano – Alla vigilia della Maturità si è laureata campionessa italiana di fitkid, titolo che difende da 10 anni di fila, qualificandosi ai Campionati Europei, dove ha fatto incetta di medaglie (le ultime sono d’argento nel 2023 e di bronzo nel 2024 e 2025). Un altro “oro“ arriva al traguardo del liceo scientifico Faes di Milano, dove Sofia Marazzina si matura con 100 e lode. L’adrenalina è salita più alla Maturità o alle gare? “Non saprei. Le gara è un’esperienza che conosco, la Maturità era una sfida nuova, che non avevo mai provato. Ma quando sono entrata in aula ho fatto lo stesso gesto che faccio prima di entrare in pedana: il passo con la gamba destra in relevé”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Maturità di Sofia, 100 e lode dopo l’ennesimo titolo italiano: “Sono fiera di me”

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