Carolina di Monaco è stata vista durante la competizione equestre Longines Pro-Am Cup, accompagnata dalla figlia Charlotte Casiraghi. La principessa mostrava un sorriso ampio e un volto disteso, illuminato da un trucco naturale con qualche tocco di rosato. I suoi capelli grigi e bianchi erano ordinati e lucenti, contribuendo a un aspetto di serenità e eleganza.

Carolina di Monaco a fianco della figlia Charlotte Casiraghi, alla competizione equestre Longines Pro-Am Cup, emana bellezza e serenità. Uno sguardo ampio e felice, un viso disteso, luminoso, ravvivato da qualche spennellata rosata di fard. Labbra rosa e nessuna abbronzatura sul volto. I suoi capelli grigi e bianchi, ormai quasi più bianchi che grigi, si prendono tutto il posto il primo piano. Sono loro, infatti, ad agire come una bacchetta magica sul volto della principessa monegasca. Sicuramente conta anche lo spirito e quella tranquilla eleganza che Carolina di Monaco emana dai suoi occhi blu. Ma anche il colore capelli che ha scelto o, con eccezionale maestria, assecondato, fa la sua importantissima parte. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La magnifica serenità dei capelli grigi e bianchi di Carolina di Monaco

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