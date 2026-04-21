festival lovers di torino capelli grigi e ancora grandi speranze per la cronaca vince another man

Per la cronaca, ha vinto Un altre homeAnother Man, abile melò con protagonisti tre trentenni barcellonesi e gli interrogativi di una passione extraconiugale. Ma soprattutto, più che mai, ha vinto il Festival. Coi capelli grigi o bianchi, al Festival Lovers di Torino, cinema Lgbt, quarantunesima edizione: il che significa che se qualcuno ha cominciato a frequentarlo quando aveva vent’anni, adesso ha superato i sessanta. E siamo davvero tanti. È stato un successo di pubblico superiore a quello delle ultime edizioni. Molti i ragazzi nello staff e nelle giurie (dovrei sempre aggiungere “e le ragazze”, ma magari lo dimentico, oppure dovrei scrivere * o le desinenze dello schwa ma non mi viene), mentre nel pubblico sono preponderanti gli over 50, del resto lo sono anche nella società.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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