Un uomo di 52 anni si è dato fuoco davanti alle Nazioni Unite a New York, avvolto nella bandiera del Tibet. La sua azione segue un atto simile avvenuto in Cina, dove un dissidente si è dato fuoco per protestare contro la legge sulle minoranze etniche. La legge cinese è ritenuta una minaccia per i dissidenti in esilio, secondo fonti internazionali.

Di fronte al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, a New York, un uomo di 52 anni, Lobga Rangzen, si è avvolto nella bandiera del Tibet e si è dato fuoco. In pochi secondi, le fiamme lo hanno divorato, ed è morto dopo un’atroce agonia. Rangzen era un attivista tibetano in esilio che, da anni, si batteva contro l’occupazione militare del Tibet da parte della Cina, le violente repressioni, la negazione dei diritti e delle libertà fondamentali. Il suo gesto clamoroso è giunto un solo giorno dopo l’entrata in vigore, il primo luglio, della nuova Legge per la promozione dell’unità e del progresso etnico della Repubblica popolare cinese: l’ultimo capitolo di sessant’anni di brutale e violenta assimilazione delle minoranze etniche in Tibet, Mongolia Interna e Xinjiang. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La legge cinese sulle minoranze etniche è una minaccia globale ai dissidenti in esilio

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