La Juve non affonda | colpo Atletico a parametro zero
La Juventus sta valutando l'acquisto a parametro zero di un giocatore svincolato dal Real Madrid, dopo sette stagioni tra successi e panchine. Nel frattempo, il tecnico dell'Atletico Madrid sta considerando l'opzione di portare il giocatore nella sua squadra. La società bianconera non ha ancora deciso, mentre il club spagnolo sta valutando l'interesse. Nessuna firma è stata annunciata e le trattative sono ancora in corso.
Figura tra gli svincolati di lusso: la Juventus non è convinta, ci pensa Simeone per i ‘Colchoneros’ Ha chiuso la sua esperienza al Real Madrid dopo sette stagioni, tra successi ma anche tante panchine. Stiamo parlando di Dani Cebellos, che ha dato l’addio ai ‘Blancos’ dopo la scadenza naturale del contratto. Simeone punta Ceballos (Ansa) – Calciomercato.it Il centrocampista spagnolo nell’ultima stagione ha collezionato poche apparizioni, perdendo anche il treno Mondiale con la sua nazionale. Il Real ha deciso di non rinnovargli il contratto, con il 29enne quindi finito nella lista degli svincolati di lusso del panorama europeo. Ceballos è stato accostato in diverse occasioni anche alla Juventus in Italia, con il centrocampista che potrebbe rappresentare un’occasione per i bianconeri a parametro zero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Juventu X Atlético Mineiro hoje 19 horas sul-americana rodada 4
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