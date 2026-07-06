La Juve non affonda | colpo Atletico a parametro zero

Notizia in breve

La Juventus sta valutando l'acquisto a parametro zero di un giocatore svincolato dal Real Madrid, dopo sette stagioni tra successi e panchine. Nel frattempo, il tecnico dell'Atletico Madrid sta considerando l'opzione di portare il giocatore nella sua squadra. La società bianconera non ha ancora deciso, mentre il club spagnolo sta valutando l'interesse. Nessuna firma è stata annunciata e le trattative sono ancora in corso.