Si è conclusa ieri a Cascina Grande di Rozzano l’edizione 2026 del Mast, la grande esercitazione di protezione civile promossa dalla Città metropolitana e dal Comitato di coordinamento del volontariato organizzato. Durante l’evento sono stati simulati scenari di alluvione e di persone scomparse, con l’intervento di una task-force di volontari e operatori specializzati. La simulazione ha coinvolto diverse squadre che hanno testato le procedure di soccorso e gestione dell’emergenza.

Si è conclusa ieri a Cascina Grande di Rozzano l’edizione 2026 del Mast (Metropolitan Area Safety Test), la grande esercitazione di protezione civile promossa dalla Città metropolitana in collaborazione con il Comitato di coordinamento del volontariato organizzato. Nei tre giorni di attività sono stati impegnati oltre 700 volontari e decine di mezzi specialistici in 19 Comuni. L’addestramento si è concentrato sulla gestione del rischio idraulico e idrogeologico lungo i principali assi fluviali del territorio. Tra venerdì e sabato sono stati allestiti due campi base a Rozzano e Cinisello Balsamo, da cui sono state coordinate simulazioni di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La grande esercitazione. Dall’alluvione agli scomparsi. Task-force in azione

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