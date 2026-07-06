Una foto di una donna nera seduta in metropolitana a Washington, circondata da militanti del Patriot Front durante le celebrazioni del 4 luglio, ha attirato l’attenzione dei media progressisti. La stampa ha descritto l’immagine come un simbolo di resistenza pacifica contro i suprematisti e l’odio, paragonandola a figure storiche come Rosa Parks. La foto ha generato dibattito sui modi di rappresentare le proteste e le tensioni sociali.

Roma, 6 lug – Lo scatto della donna nera seduta nella metropolitana di Washington, circondata dai militanti del Patriot Front nel giorno del 4 luglio, è stato subito trasformato dalla stampa progressista in un santino politico: la cittadina inerme contro i “suprematisti”, la dignità silenziosa contro l’odio, una nuova Rosa Parks in salsa social. Peccato che la fonte originale della foto, Reuters, dica molto meno: una pendolare seduta mentre i membri del Patriot Front viaggiano in metro. Nessuna sfida, nessuna aggressione, nessun gesto rivendicato. Solo una scena di metropolitana, apparentemente surreale, caricata a forza di significati. La foto è stata venduta come immagine di non si quale “terrore bianco”. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - La foto di Washington e la favola del “terrore bianco”: analisi di un boomerang

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