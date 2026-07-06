La fiera registra un buon afflusso di visitatori, con molti turisti stranieri presenti. Non ci sono code davanti ai locali e l’affluenza tra i banchi è sostenuta. La presenza di turisti si nota chiaramente, mentre i clienti locali sembrano più tranquilli. La manifestazione si svolge sotto il sole, senza problemi di affollamento o attese. Le scelte tra i banchi sono variegati e senza sovraffollamenti, mantenendo l’atmosfera tipica dell’evento.

Non ci sono le code davanti ai locali, se scegli un libro non ti senti mai un wurstel dentro l’hot dog, se chiedi uno scorto non trovi alle tue spalle chi offre più di te: ma la Fiera è Fiera. Perfino in un’edizione dai numeri buoni ma non vertiginosi muove la classifica del centro. La domenica frena, forse invertendo le ragioni del caldo, che torna a salire. E per questo qualche vuoto tra i banchi, sopratutto nel pomeriggio, salta agli occhi. Ma garantisce un afflusso costante. E conferma il flirt con gli stranieri, già on forze negli agriturismi. La Fiera resta il motore degli eventi, consente ad Arezzo di rispondere agli altri "templi" del turismo, mare compreso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Fiera resiste all’afa. Buon afflusso tra i banchi e boom turisti stranieri. Le grandi scelte in vista

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