La Festa del Sacrificio degli islamici a Roma? Fatta senza avere le carte in regola…

La comunità islamica di Roma ha organizzato la Festa del Sacrificio a Villa Gordiani il 31 maggio. Tuttavia, non avrebbe avuto le autorizzazioni necessarie per distribuire cibo o bevande, in quanto priva della documentazione richiesta. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali sanzioni o interventi delle autorità. La festività si svolge ogni anno, ma questa edizione sembra aver sollevato questioni legali riguardo alle autorizzazioni.

La comunità islamica di Roma che, il 31 maggio scorso, ha organizzato la Festa del Sacrificio a Villa Gordiani non avrebbe potuto somministrare cibo o bevande perché priva di documentazione. Questo è quanto è emerso dalla richiesta di accessi agli atti effettuata dal consigliere dell'Assemblea Capitolina di Fratelli d'Italia Federico Rocca e da Fabio Piattoni, consigliere meloniano del V Municipio di Roma dove si è svolto l’evento. “Gli atti fanno emergere contestazioni amministrative sull'evento Eid al-Adha e impongono una seria riflessione politica sul modo in cui il Municipio V e Roma Capitale hanno gestito questa vicenda”, attaccano i... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Festa islamica a Bologna - Donne in un recinto!

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