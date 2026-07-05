Protagonista di due serie tv Rai, La famiglia Panini di Letizia Lamartire e L’Ombra dei Manetti Bros. È Serena Rossi a illuminare la seconda serata di Italian Global Series, il festival dedicato alla serialità in scena fino all’11 luglio tra Rimini e Riccione. Lei, che è stata la Carmen Catalano di Un posto al sole per quasi un decennio, continua a imporsi tra i volti italiani più amati della tv. Al centro de La famiglia Panini, ambientato nella Modena del secondo dopoguerra, c’è il racconto di una madre, Olga Cuoghi Panini che, divenuta prematuramente vedova, si scopre imprenditrice per necessità, creatrice delle storiche figurine che hanno segnato l’infanzia e alimentato la fantasia di intere generazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Italian Global Series. Serena Rossi è Olga Panini: "Io, la nonna delle figurine"

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