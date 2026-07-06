Giuseppe Conte ha accusato la destra di aver premiato chi lo ha accusato nel caso Covid. L’ex presidente del Consiglio sarà presto ascoltato dalla commissione Covid per chiarire aspetti legati alla gestione della pandemia, in particolare sulle commesse delle mascherine. La sua strategia include un discorso di vittimismo, evidenziando la sua posizione nel dibattito politico attuale.

Giuseppe Conte è tornato alla strategia del vittimismo sul caso Covid che lo vede direttamente coinvolto. L’ex presidente del Consiglio dovrebbe essere audito in tempi brevi dalla commissione Covid per fare chiarezza sui punti che non tornano in relazione alla gestione della pandemia sotto la sua guida, in particolare le commesse sulle mascherine. Solo quando verrà formalizzata la data, Conte ha detto che si dimetterà ma nel frattempo continua a puntare il dito perché si sa, in tutti gli ambiti l’attacco è la migliore difesa. “Da due anni ho chiesto di essere audito e ho stabilito di comune accordo con i presidenti delle Camere di dimettermi non appena verrà concordata la data dell’audizione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “La destra ha premiato chi mi accusò”. La strategia del vittimismo di Conte in campagna elettorale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Everyone Mocked The Poor Boy, But A Beauty Ceo Proposed To Him—He Can See The Value Of All Things!

Notizie e thread social correlati

Chi ha pagato (e quanto) per la campagna elettorale di GianiDurante le campagne elettorali, i candidati devono rispettare regole precise per la rendicontazione dei finanziamenti ricevuti.

Commissione Covid, Lisei stana Conte e smonta vittimismo e scuse: chi non ha nulla da nascondere si affida alle istituzioniLa Commissione Covid ha accusato l’ex premier di usare scuse e atteggiamenti vittimistici, sottolineando che chi non ha nulla da nascondere si affida...

Argomenti più discussi: Conte e la commisione Covid: La destra non vuole ascoltarmi ma solo tenere in piedi un circo. Premiato chi accusò il mio governo; La destra ha premiato chi mi accusò. La strategia del vittimismo di Conte in campagna elettorale.

Conte e la commisione Covid: La destra non vuole ascoltarmi ma solo tenere in piedi un circo. Premiato chi accusò il mio governoGiuseppe Conte, lei si è detto pronto a dimettersi dalla commissione Covid. Lo farebbe anche ora? Da due anni ho chiesto di essere audito e ho stabilito di comune accordo con i presidenti delle Camer ... corriere.it

La destra ha premiato chi mi accusò. La strategia del vittimismo di Conte in campagna elettoraleL’ex premier cerca di giocarsi questa carta prima di essere audito dalla commissione Covid, che sostiene essere circo ... ilgiornale.it

C'era qualche motivo legittimo per cui Lenin ha eseguito l'intera famiglia di Nicola II? reddit