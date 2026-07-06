la crisi dei leoni poggibonsi giorni decisivi per ripartire

A Poggibonsi, il piano di rilancio della squadra di calcio rischia di non partire senza un'aggregazione di forze e il coinvolgimento di altri soggetti. La mancanza di supporto potrebbe compromettere il progetto di ripresa della squadra giallorossa. I giorni attuali sono considerati cruciali per cercare di trovare un accordo e avviare le iniziative necessarie.

Senza aggregazione di forze e in mancanza di un ulteriore coinvolgimento di soggetti, il piano di rilancio dei colori giallorossi rischia di non decollare. Così in sintesi l’amministrazione comunale di Poggibonsi per voce dell’assessore allo sport Filippo Giomini. Un appello per smuovere l’ambiente dei Leoni, costretto altrimenti a veder scorrere ancora dei giorni preziosi sul calendario e a non assaporare neanche la speranza di una prosecuzione sul campo di gioco secondo la categoria odierna. Detiene senza dubbio il suo valore l’idea illustrata di recente dagli imprenditori di Poggibonsi uniti dalla volontà di far uscire dalle sabbie mobili il sodalizio che a oggi ha alla presidenza Giuseppe Vellini (nella foto). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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