la crepa europa usa e quella frase di meloni su trump

Durante un vertice a Bruxelles a fine gennaio, si è notato un allontanamento tra i paesi europei e gli Stati Uniti. La riunione è stata convocata in risposta all’operazione statunitense in Venezuela e alle minacce di Trump sulla Groenlandia. In quel contesto, sono state evidenti divergenze di opinione tra le nazioni europee e l’amministrazione americana. La discussione ha mostrato tensioni crescenti tra le due sponde dell’Atlantico.

La "rottura" tra Europa e Stati Uniti avrebbe iniziato a consumarsi durante un vertice d'emergenza convocato a Bruxelles a fine gennaio, sulla scia dell'operazione statunitense in Venezuela e le ripetetute minacce di Donald Trump riguardo l'acquisizione della Groenlandia. È quanto ricostruisce il Wall Street Journal alla vigilia del vertice Nato di Ankara, sulla base di colloqui con capi di governo, ministri, alti funzionari e documenti riservati. Secondo il quotidiano, il presidente francese Emmanuel Macron avrebbe aperto la discussione avvertendo: "Stiamo tracciando una linea da cui non si torna indietro", e sottolineando come l'eccessiva dipendenza dell'Europa dagli Stati Uniti rappresenti ormai "un rischio per la sicurezza". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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