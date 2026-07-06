La "rottura" tra Europa e Stati Uniti avrebbe iniziato a consumarsi durante un vertice d'emergenza convocato a Bruxelles a fine gennaio, sulla scia dell'operazione statunitense in Venezuela e le ripetetute minacce di Donald Trump riguardo l'acquisizione della Groenlandia. È quanto ricostruisce il Wall Street Journal alla vigilia del vertice Nato di Ankara, sulla base di colloqui con capi di governo, ministri, alti funzionari e documenti riservati. Secondo il quotidiano, il presidente francese Emmanuel Macron avrebbe aperto la discussione avvertendo: "Stiamo tracciando una linea da cui non si torna indietro", e sottolineando come l'eccessiva dipendenza dell'Europa dagli Stati Uniti rappresenti ormai "un rischio per la sicurezza". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Il retroscena sulla crepa tra Europa e Usa e la frase di Meloni ai leader Nato: "Trump non è ragionevole"

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