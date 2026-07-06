la commissione europea apre una consultazione pubblica per il decimo rapporto sulla coesione

La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica per il decimo Rapporto sulla coesione. Il documento, che si prepara a essere redatto, analizza i progressi dell'Unione in ambito economico, sociale e territoriale. La consultazione è aperta a cittadini, enti e organizzazioni interessate, in vista della valutazione periodica prevista dall'articolo 175 del Trattato sul funzionamento dell'Unione.

Roma, 6 luglio 2026 – La Commissione europea apre una consultazione pubblica in vista della preparazione del decimo Rapporto sulla coesione, il documento periodico che valuta i progressi dell'Unione verso la coesione economica, sociale e territoriale, come previsto dall'articolo 175 del Trattato sul funzionamento dell'Ue. L'iniziativa invita cittadini, stakeholder e autorità regionali a contribuire con la propria esperienza diretta prima che il rapporto venga elaborato sulla base dei dati Eurostat e delle analisi interne della Commissione. L'obiettivo è raccogliere testimonianze concrete su come le politiche europee e nazionali stiano influenzando lo sviluppo dei territori e le sfide che questi affrontano quotidianamente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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