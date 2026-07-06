La città saluta monsignor Caprioli Oggi i funerali in cattedrale

Il feretro del vescovo emerito Adriano Caprioli sarà portato questa mattina in Cattedrale di Santa Maria Assunta, dove alle 9,30 si terrà la liturgia di commiato presieduta dall’arcivescovo. La cerimonia coinvolgerà la comunità religiosa locale, che si radunerà per rendere omaggio alla figura del religioso. La funzione si svolgerà all’interno della chiesa, con la partecipazione di fedeli e rappresentanti ecclesiastici.

Oggi la Cattedrale di Santa Maria Assunta accoglierà il feretro del vescovo emerito Adriano Caprioli per la liturgia di commiato che sarà presieduta dall’ arcivescovo Giacomo alle ore 9,30. Partecipata sabato sera è stata la recita del Santo Rosario nella chiesa parrocchiale di Santa Teresa, alla presenza di mons. Morandi. I misteri del Rosario sono stati contrappuntati dalla lettura di brani scelti dalle lettere pastorali del vescovo Caprioli. Anche ieri alle ore 19.30 in santa Teresa, la chiesa dove tante volte il vescovo emerito ha celebrato l’Eucarestia e dove è stata allestita la camera ardente, ha avuto luogo la recita del Rosario. Vescovo di Reggio Emilia dal 1988 al 2012 mons. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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