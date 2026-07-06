Kolo Muani spinge per trasferirsi alla Juve | c’è ancora un ostacolo prima della chiusura
Kolo Muani desidera trasferirsi alla Juventus, ma il trasferimento non è ancora definito. La trattativa tra il club francese e la squadra italiana non ha ancora trovato un’intesa definitiva. L’attaccante francese spinge per passare in Italia, ma rimane un ostacolo da superare prima di arrivare alla conclusione dell’affare. La trattativa tra le parti prosegue senza che siano stati annunciati accordi ufficiali.
di Francesco Spagnolo Kolo Muani continua ad essere un obiettivo di calciomercato concreto per la Juve. Ma manca ancora l’accordo con il PSG. La dirigenza bianconera è totalmente impegnata nelle trattative di calciomercato, mossa dall’esigenza di regalare a Luciano Spalletti i tasselli mancanti per completare l’organico in vista della prossima stagione. In cima ai pensieri della Continassa c’è la necessità di rimodellare l’attacco e i fitti dialoghi con i vertici del Paris Saint-Germain confermano che l’obiettivo prioritario per la Juventus è Kolo Muani. La trattativa ha ormai preso una piega concreta, sebbene restino da limare gli ultimi dettagli economici prima di arrivare alle firme definitive. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
KOLO MUANI SPINGE PER LA JUVE MERCATO e GRANDE NOTTE di CHAMPIONS!
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