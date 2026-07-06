Klimes protagonista agli Europei Adesso farà brillare anche la Lube

Da sport.quotidiano.net 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Antonin Klimes, nuovo acquisto della squadra di pallavolo, ha vinto l’oro agli Europei Under22 con la Repubblica Ceca. Il centrale ha giocato un ruolo importante nella vittoria finale, ottenuta con un punteggio di 3-1 contro la Polonia. Ora si prepara a trasferirsi a Civitanova, portando con sé il risultato conquistato in Portogallo.

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Il neo acquisto della Lube Antonin Klimes verrà a Civitanova con un bel biglietto da visita: l’oro conquistato agli Europei Under22. Da protagonista. Il centrale è stato tra i trascinatori della Repubblica Ceca che ha vinto la manifestazione organizzata in Portogallo, successo maturato grazie al 3-1 in finale ai danni della Polonia. Klimes è stato davvero brillante al torneo continentale, tanto da essere inserito nel sestetto ideale, premiato per la qualità del gioco e la costanza a muro. Il 2005 aveva già colpito gli addetti ai lavori in occasione dell’ultimo Mondiale e spinto la Lube ad iniziare una trattativa per portarlo a Civitanova, ora si è ripetuto in una manifestazione importante, anche se riservata ai giovani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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