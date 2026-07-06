Klimes protagonista agli Europei Adesso farà brillare anche la Lube

Il neo acquisto della Lube Antonin Klimes verrà a Civitanova con un bel biglietto da visita: l’oro conquistato agli Europei Under22. Da protagonista. Il centrale è stato tra i trascinatori della Repubblica Ceca che ha vinto la manifestazione organizzata in Portogallo, successo maturato grazie al 3-1 in finale ai danni della Polonia. Klimes è stato davvero brillante al torneo continentale, tanto da essere inserito nel sestetto ideale, premiato per la qualità del gioco e la costanza a muro. Il 2005 aveva già colpito gli addetti ai lavori in occasione dell’ultimo Mondiale e spinto la Lube ad iniziare una trattativa per portarlo a Civitanova, ora si è ripetuto in una manifestazione importante, anche se riservata ai giovani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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