Kimi Antonelli si trova a Wimbledon, dove ha incontrato l'amico Jannik Sinner. Nel frattempo, è in attesa dei test Pirelli a Silverstone. Antonelli ha annunciato di voler lasciarsi alle spalle la delusione per il risultato nel Gran Premio di Gran Bretagna. La presenza a Wimbledon e l'incontro con Sinner sono parte di un soggiorno che include anche attività sportive e incontri informali.

Kimi Antonelli vuole dimenticare al più presto la cocente delusione per quanto avvenuto nel Gran Premio di Gran Bretagna e, come aveva già anticipato la scorsa settimana in Austria ai microfoni di Sky Sport, si è presentato quest’oggi a Wimbledon per vivere una giornata speciale all’interno del mitico All England Club in occasione del prestigioso torneo tennistico sull’erba londinese. Il diciannovenne bolognese, leader del Mondiale di Formula Uno con all’attivo cinque vittorie nelle prime nove gare della stagione, è atteso infatti nel Royal Box del mitico Centre Court per assistere ai match di oggi. Antonelli ne approfitterà inoltre per salutare l’amico Jannik Sinner, impegnato oggi in allenamento (giocherà domani il quarto di finale contro Jan-Lennard Struff). 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Kimi Antonelli va a Wimbledon: incontro con l’amico Sinner in attesa dei test Pirelli a Silverstone

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Jannik Sinner and Carlos Alcaraz in Monaco- ATP Master 1000 Montecarlo FINAL

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