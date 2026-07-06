Khalaili si sta muovendo verso l’Inter, secondo quanto riportato da SportMediaset. Tuttavia, il Como ha smentito di essere coinvolto in eventuali trattative o inserimenti. Nessuna conferma ufficiale è arrivata da parte delle due società coinvolte. La trattativa sembra proseguire senza coinvolgimenti diretti del club comasco.

di Paolo Moramarco Khalaili sempre più vicino all’Inter. Da Como arrivano le smentite sul possibile inserimento nella trattativa. L’indiscrezione di SportMediaset. Un fulmine a ciel sereno è arrivato dal Belgio, dove l’esperto Sacha Tavolieri, via Sky Sports CH, ha riportato l’inserimento del Como nella corsa per Anan Khalaili. Secondo quanto riferito, i lariani sarebbero pronti a proporre un prestito con obbligo di riscatto a 27 milioni di euro, cifra più alta, seppur posticipata, rispetto ai 25 milioni già raggiunti dall’ Inter per il giovane esterno israeliano. Smentite e possibile strategia. Tuttavia, fonti vicine al Como, come riportato da Sportmediaset, hanno smentito qualsiasi offerta concreta. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Khalaili verso l’Inter, il Como smentisce un possibile inserimento

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