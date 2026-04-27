Il calciomercato vede l’interesse dell’Inter verso Manu Konè, un centrocampista che continua a essere nel mirino di diversi club europei. Dopo aver tentato di ingaggiarlo nella scorsa estate, i nerazzurri sembrano pronti a riprovare nella prossima finestra di mercato. Si parla anche di un possibile inserimento di Frattesi nell’affare, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

Manu Kone continua ad attirare l’interesse di grandi club europei. L’ Inter rimane attenta sul giocatore e dopo il tentativo fatto la scorsa estate non è da escludere un ritorno alla carica nella prossima finestra di mercato. La dirigenza nerazzurra pensa ad inserire Frattesi nella trattativa. Inter-Konè, capitolo due: i neroazzurri intenzionati a riprovarci. A seguito della grande stagione del classe 2001 sotto la guida di Ranieri, molti club europei hanno iniziato a seguire da vicino il centrocampista francese. Nell’ultima finestra di mercato estiva la squadra che ha mosso i passi più concreti è stata l’Inter, che con l’arrivo in panchina di Chivu si è messa alla ricerca di un centrocampista recupera palloni e dinamico.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato, l’Inter non molla Manu Konè. Possibile inserimento di Frattesi nell’affare

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