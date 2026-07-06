Il calciatore non ha partecipato alla partita contro la Steaua mentre aspetta di firmare con l’Inter. La trattativa si chiude con un’offerta di 25 milioni di euro. Le assenze per motivi di mercato sono considerate giustificate, anche se ufficialmente non vengono dichiarate come tali. La decisione di non scendere in campo è legata alla volontà di evitare infortuni durante le trattative tra i club.

Le assenze “per calciomercato” non esistono ma quelle giustificate affinché un calciatore eviti di farsi male mentre è oggetto di trattativa tra due club, sì. Anan Khalaili ieri non ha giocato nell’amichevole contro la Steaua Bucarest e l’Union Saint-Gilloise ha fatto sapere che è stata tutta colpa di un lieve infortunio riportato in queste prime sgambate estive. In realtà si è trattato di una scelta — e una necessità — dettata dal fatto di voler preservare a tutti i costi un uomo mercato che da un momento all’altro può chiudere le valigie e prendere il primo aereo utile in direzione Milano. In sostanza, una mossa precauzionale del club belga. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Khalaili non gioca contro la Steaua e aspetta la firma con l'Inter: a 25 milioni si chiude

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